Adobe та Figma заявили про припинення злиття компаній

Компанії Adobe та Figma оголосили про припинення попередньо оголошеної угоди про злиття.

Про це повідомляє пресслужба Adobe.

Попередня угода про злиття, оголошена у вересня 2022 року, передбачала купівлю Adobe Figma за поєднання готівки та акцій.

"Незважаючи на те, що обидві компанії продовжують вірити в переваги та конкурентні переваги об’єднання, Adobe і Figma взаємно погодилися розірвати угоду на основі спільної оцінки того, що немає чіткого шляху отримання необхідних регуляторних дозволів від Європейської комісії та Управління з питань конкуренції Великої Британії", - йдеться в заяві.

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"Adobe і Figma категорично не згодні з недавніми висновками регулюючих органів, але ми вважаємо, що в наших інтересах рухатися вперед незалежно", – прокоментував голова та генеральний директор Adobe Шантану Нарайен.

Компанії підписали угоду про розірвання, яка вирішує всі невирішені питання угоди, зокрема сплату Adobe Figma попередньо узгодженої комісії за розірвання.

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У вересні торік стало відомо, що американська технологічна компанія Adobe досягла угоди придбати дизайнерську компанію Figma за 20 млрд дол із прагненням розширити свої пропозиції творчих інструментів.