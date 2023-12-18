Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня

Національний банк за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 19 грудня на рівні 37,1924 гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

Для порівняння, офіційний курс долара 18 грудня було встановлено на рівні 37,0211 гривень.

Таким чином гривня оновила новий історичний мінімум до долара США.

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Курс гривні до євро знизили ще на 8 копійок – до 40,5918 грн за євро.

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У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

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Економічна правда