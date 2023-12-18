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Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 18 грудня 2023, 14:02 - Анастасія Жарикова

18 грудня готівкова гривня незначно зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку", в банках національна валюта навпаки ослабла до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,33 – 37,63 грн проти котирувань у 37,38 – 37,58 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,84 – 41,0 грн проти курсу 40,75 – 41,10 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,15 - 37,6 грн (курс на 15 грудня – 37,15 - 37,7 грн);
  • Євро – 40,45 - 41,10 грн (курс на 15 грудня  – 40,4 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 36,95 - 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,3 - 37,75 грн;
  • Укрексімбанк – 37,05 - 37,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,55 грн, в Універсал Банку (monobank) – 36,97 грн.

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Нагадуємо:

У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

Економічна правда

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