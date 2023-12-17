У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги

Рух ділянкою кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до в'їзду в місто Вишневе відновили 17 грудня.

Про це повідомляє КМДА на своєму сайті.

Як повідомляється, у межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також для безпеки дорожнього руху облаштували новий дорожній одяг – конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.

Із наступного року обіцяють відновити ремонтні роботи на цій ділянці кільцевої траси.

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Перший етап оновлення кільцевої дороги почався у 2021 році, з капітального ремонту на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі.

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Нагадаємо:

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Від ранку 10 квітня до 30 червня 2021 року на Кільцевій дорозі у Києві частково обмежать рух транспорту через капітальний ремонт.