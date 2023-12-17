Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня 2023 року

Національний банк за тиждень з 11 по 15 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 863,71 млн доларів і купив 1,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 863,71 млн доларів, що на 317,71 млн доларів більше ніж тижнем раніше, та на 124,21 млн дол більше, ніж минулий рекорд на початку грудня.

При цьому регулятор купив 1,2 млн доларів, а тижнем раніше – 1,99.

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 26,959 млрд доларів, а купив – 217,86 млн доларів.

Нагадаємо:

Національний банк за тиждень з 27 листопада по 1 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 739,5 млн доларів і купив 1,6 млн доларів, найбільше з жовтня.

З 1 грудня НБУ скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню.