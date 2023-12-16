За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Субота, 16 грудня 2023, 17:02 -
З вересня 2023 року через суди про невиконання контрактів на користь Міністерства оборони було стягнуто 21,2 млн.
Про це пише Міністерство оборони на своєму каналі у Telegram.
Як зазначається, в основному стягнення відбувались через порушення умов контракту між Міноборони та контрагентами.
Окрім цього у власність повернуто нерухоме майно площею 1717 кв метрів, та зареєстровано дві ділянки по 0,2 га на Хмельниччині.
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Міністерство оборони України виграло п'ять міжнародних арбітражів з недобросовісними іноземними постачальниками на понад 900 мільйонів гривень.
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