Всі розділи
Укр / Рус

За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон

Субота, 16 грудня 2023, 17:02 - Економічна правда

З вересня 2023 року через суди про невиконання контрактів на користь Міністерства оборони було стягнуто 21,2 млн. 

Про це пише Міністерство оборони на своєму каналі у Telegram.

Як зазначається, в основному стягнення відбувались через порушення умов контракту між Міноборони та контрагентами. 

Окрім цього у власність повернуто нерухоме майно площею 1717 кв метрів, та зареєстровано дві ділянки по 0,2 га на Хмельниччині. 

Реклама:

Нагадуємо:

Міністерство оборони України виграло п'ять міжнародних арбітражів з недобросовісними іноземними постачальниками на понад 900 мільйонів гривень.

Реклама:
суд Міноборони
Реклама:
Матеріали за темою
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні 15 грудня 2023, 18:08
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду 15 грудня 2023, 10:41
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті 14 грудня 2023, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті