G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT

В країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько 300 млрд дол російський суверенних активів, країни заходу все ближчі до передачі цих коштів Україні.

Про це йдеться у статті Financial Times.

З початку вторгнення ЄС та США не наважувались зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей Україні, але схоже ситуація змінюється. В першу чергу це повʼязано із кризою фінансування українських витрат особистим коштом.

За листопад та грудень 2023 року у США та ЄС погіршується ситуація із фінансуванням України, через позицію окремих політиків Україна не може отримати десятки мільярдів доларів, що змушує шукати альтернативні шляхи.

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"Американський чиновник заявив, що Вашингтон веде активні перемовини про використання російських суверенних активів і вважає, що є короткий термін для прийняття рішення. Вони припустили, що це може бути обговорено на можливій зустрічі лідерів G7", - йдеться в статті.

Позиція ЄС більш прохолодна і направлена в першу чергу на обрізання прибутків для російських компаній.

"Все більше і більше країн вказують на активи і дивуються, чому вони все ще залишаються там", один з дипломатів ЄС для Financial times.

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Нагадаємо:

У грудні Європейська комісія має схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги України та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.