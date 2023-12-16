G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
В країнах Європи та США вже понад рік заморожено близько 300 млрд дол російський суверенних активів, країни заходу все ближчі до передачі цих коштів Україні.
Про це йдеться у статті Financial Times.
З початку вторгнення ЄС та США не наважувались зробити рішучий крок щодо передачі цих грошей Україні, але схоже ситуація змінюється. В першу чергу це повʼязано із кризою фінансування українських витрат особистим коштом.
За листопад та грудень 2023 року у США та ЄС погіршується ситуація із фінансуванням України, через позицію окремих політиків Україна не може отримати десятки мільярдів доларів, що змушує шукати альтернативні шляхи.
"Американський чиновник заявив, що Вашингтон веде активні перемовини про використання російських суверенних активів і вважає, що є короткий термін для прийняття рішення. Вони припустили, що це може бути обговорено на можливій зустрічі лідерів G7", - йдеться в статті.
Позиція ЄС більш прохолодна і направлена в першу чергу на обрізання прибутків для російських компаній.
"Все більше і більше країн вказують на активи і дивуються, чому вони все ще залишаються там", один з дипломатів ЄС для Financial times.
Нагадаємо:
У грудні Європейська комісія має схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених за санкціями у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги України та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.