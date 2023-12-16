В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення

Рівень видачі іпотек виріс до нового максимуму з 24 лютого 2022 року. Основним рушієм іпотеки є державна програма "єОселя".

Про це повідомляє Liga.net.

У жовтні 2023 року українські банки видали іпотечних кредитів на суму 1,3 млрд грн, що на 6,8% більше за сумою ніж у вересні 2023 року.

Середня ставка кредитування становить 7,8%, що на 0,1% більше, ніж у вересні. Найбільше іпотечних кредитів видали:

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Київ та Київська області (666,1 млн грн);

Вінницька область (84,1 млн грн);

Рівненська область (73,2 млн грн);

Львівська область (68,9 млн грн).

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 7 квітня 2023 року, підтримав законопроєкт, який передбачає скасування оподаткування компенсації за іпотечним кредитом.