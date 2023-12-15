Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні

З понеділка, 18 грудня, польські перевізники знову можуть почати протестувати перед польсько-українським прикордонним переходом у Дорогуську.

Таке рішення ухвалив Крайовий суд у Любліні, повідомляє Радіо Люблін.

Суд розглянув апеляцію польських перевізників на рішення мера Дорогоської громади Войцеха Сави, який не погодився на такий протест.

На думку суду, рішення не узгоджується з законом про збори.

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Рішення підлягає негайному виконанню, але війт може оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Мер Дорогоської громади поки не знає, чи подаватиме апеляцію, оскільки не бачив рішення суду.

"Я ще не вирішив, чи буду оскаржувати постанову суду. У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення", – сказав чиновник.

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Він упевнений, що його рішення було правильним.

"Навіть сьогодні, якщо подивитися, черга вже до Дорогуська. Я вважаю, що це буде велика загроза безпеці. Черга вже досягла 60 км і, думаю, буде збільшуватися", – сказав він.

Нагадуємо:

Голова громади Дорогуськ Войцех Сава не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Відкликаючи дозвіл на протест перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, Войцех Сава послався на передбачену законом передумову - загрозу майну значних розмірів.