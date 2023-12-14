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У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ" 

Четвер, 14 грудня 2023, 11:33 - Лія Ільченко

Голова громади Дорогуськ Войцех Сава не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє RMF24.

Відкликаючи дозвіл на протест перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, Войцех Сава послався на передбачену законом передумову - загрозу майну значних розмірів, передає RMF24.

У відповідь протестувальники пообіцяли подати до суду. Зазначається, що перевізники не згодні з ухваленим рішенням відкликати дозвіл на проведення мітингу.

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"Водії заявили, що подадуть апеляцію до суду, а також подадуть нові клопотання про протести в кількох місцях", - зазначено в повідомленні.

Нагадуємо:

12 грудня Сейм Польщі проголосував за підтримку нового уряду прем'єр-міністра Дональда Туска.

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13 грудня Дональд Туск у президентському палаці склав присягу прем'єр-міністра Польщі.

Польща дороги
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Економічна правда
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