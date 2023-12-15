Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду

14 грудня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та колишнього директора адвокатського об’єднання.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Працівників викрили на розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства, а також складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

У межах слідства встановили, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП "Антонов" по стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої становив понад 347 млн грн.

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У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становили 5% від вартості переданого, проте не реалізованого майна.

"Однак директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн)", – додали у САП.

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У травні 2021 року на виконання Законів України та Розпорядження Кабінету Міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість, на вказану суму були списані боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою.

У подальшому, директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн.

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Економічна правда