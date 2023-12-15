Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур

У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебуває 2,6 тис вантажівок.

Про це про ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Непроста ситуація на кордоні з Польщею. Три напрямки – пункти пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині – продовжують блокуватися представниками перевізників та фермерів Польщі. Станом на ранок, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебуває біля 2 600 вантажівок. Найбільше на пункті пропуску Шегині", – сказав Демченко.

Він додав, що є позитивна динаміка по пункту пропуску "Ягодин", який розблокували 11 грудня.

Реклама:

За словами Демченка, поступово на цьому напрямку зростає потік вантажівок.

"За вчорашній день цей напрямок перетнуло біля 1,2 тис вантажних засобів в обидва боки, більше в напрямку України. Це ті показники, які були до блокування, до 6 листопада. В черзі перебуває ще досить велика кількість транспортних засобів, це 1,7 тис. на території Польщі в бік України", – сказав речник ДПСУ.

Він зауважив, що поки що немає інформації про зняття блокади на цих трьох напрямках, очікується, що робота, яку веде уряд України в цьому напрямку дозволить досягти результатів.

Реклама:

Нагадуємо:

Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась о 14-00 11 грудня.

Протягом доби з 8-00 11 грудня по 8-00 12 грудня розблокований пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" перетнуло 587 вантажівок.