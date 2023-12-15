Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
У чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України перебуває 2,6 тис вантажівок.
Про це про ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Непроста ситуація на кордоні з Польщею. Три напрямки – пункти пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині – продовжують блокуватися представниками перевізників та фермерів Польщі. Станом на ранок, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на цих трьох напрямках в бік України перебуває біля 2 600 вантажівок. Найбільше на пункті пропуску Шегині", – сказав Демченко.
Він додав, що є позитивна динаміка по пункту пропуску "Ягодин", який розблокували 11 грудня.
За словами Демченка, поступово на цьому напрямку зростає потік вантажівок.
"За вчорашній день цей напрямок перетнуло біля 1,2 тис вантажних засобів в обидва боки, більше в напрямку України. Це ті показники, які були до блокування, до 6 листопада. В черзі перебуває ще досить велика кількість транспортних засобів, це 1,7 тис. на території Польщі в бік України", – сказав речник ДПСУ.
Він зауважив, що поки що немає інформації про зняття блокади на цих трьох напрямках, очікується, що робота, яку веде уряд України в цьому напрямку дозволить досягти результатів.
Нагадуємо:
Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась о 14-00 11 грудня.
Протягом доби з 8-00 11 грудня по 8-00 12 грудня розблокований пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" перетнуло 587 вантажівок.