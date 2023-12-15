Курс валют на 15 грудня: гривня ослабла до євро

15 грудня готівковий євро подорожчав до гривні на "чорному ринку" та в банках, коливання долара незначні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,38 – 37,57 грн проти котирувань у 37,12 – 37,65 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,73 – 41,18 грн проти курсу 40,65 – 40,95 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,15 - 37,7 грн (курс на 14 грудня – 37,2 - 37,7 грн);

Євро – 40,4 - 41,0 грн (курс на 14 грудня – 40,2 - 40,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 36,95 - 37,45 грн;

Ощадбанк – 37,3 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 37,0 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,55 грн, в Універсал Банку (monobank) – 36,97 грн.

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У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

Економічна правда