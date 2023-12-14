Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро 

Фонд енергетичної підтримки України вже акумулював понад 400 мільйонів євро.

Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський, передає Укрінформ.

"На прохання та за підтримки Європейської комісії Секретаріат розпочав низку заходів та дій, спрямованих на підтримку України та українського енергетичного сектору в умовах воєнних дій. Найвідомішим з них є Фонд Енергетичного Співтовариства, створений на прохання комісара Сімсон (єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон – ЕП) та у співпраці з міністром Галущенком (міністром енергетики Германом Галущенком – ЕП) Фонд вже зібрав понад 400 мільйонів євро у вигляді оголошених внесків", – розповів Лорковський.

Він висловив вдячність донорам, зокрема Європейському Союзу, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, США, Бельгії, Данії, Австрії, а також приватним компаніям, які ухвалили рішення зробити внесок у цей фонд.

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Лорковський додав, що іншим інструментом, розробленим секретаріатом, є допомога Україні у вигляді негрошових пожертв, які надаються приватними компаніями з Європейського Союзу.

За його словами, ця система є безкоштовною для компаній Євросоюзу.

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До Фонду підтримки енергетики України надійде перша частина внеску від Данії в розмірі 4 мільйонів євро, ще 3 мільйона євро країна надасть пізніше.