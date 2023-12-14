Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів

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Загальні витрати на послуги агентів у 2023 році досягли безпрецедентного рівня - 888,1 млн дол порівняно з 623,2 млн дол торік.

Про це йдеться у підсумковому звіті ФІФА за 2023 рік.

Це рекордна сума в історії, а також на 42,5% більше, ніж у 2022 році.

При цьому англійські клуби стали лідерами за витратами (280 млн дол), далі йде Саудівська Аравія (86 млн дол).

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"Найбільша частка всіх клубних агентів працює в європейських клубах, на які також припадає левова частка (86,6%) світових витрат на клубних агентів.

Кількість міжнародних трансферів за участю агентів досягла рекордного рівня 2023 року - 3353 угоди. Це 15,4% від усіх трансферів і на 8,4% більше порівняно з 2022 роком", - звітують у ФІФА.

Водночас уперше в історії клуби жіночого професійного футболу витратили понад 1 мільйон доларів на послуги клубних агентів, а загальні витрати становили трохи менше 1,4 мільйона доларів.

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Агенти брали участь у рекордній кількості трансферів цього року - 125, що на 20% більше, ніж у 2022 році.

У ФІФА нагадали, що 9 січня 2023 року набув чинності регламент щодо діяльності футбольних агентів (FFAR). Ліцензування агентів із цього року здійснюється ФІФА, а не національними футбольними федераціями, як було раніше.

За період із 1 січня до 30 листопада 2023 року ФІФА отримала 19 973 заявки на отримання ліцензій. У квітні та вересні відбулися іспити для кандидатів на отримання агентської ліцензії ФІФА - лише 32,6% претендентів склали іспити.

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Економічна правда