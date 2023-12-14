Мінфін запустив новий інструмент для бізнесу за програмою доступних кредитів 

Україна отримала 50 мільйонів євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) в рамках Програми державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кошти спрямують на рефінансування витрат за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.

У відомстві нагадали, що державна програма реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

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"Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів уряду України та здійснюється завдяки державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Фінансова допомога, від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприятиме їх розвитку, створенню нових робочих місць та зростанню економіки країни в умовах повномасштабної війни", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо:

У вересні Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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Зокрема, було посилено підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях. А також запроваджено механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.