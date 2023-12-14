Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті

Андрій Коболєв фото: пресслужба Нафтогазу

Колегія суддів ВАКС 14 грудня призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд у справі стосовно колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту в поверненні обвинувального акту, призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд у справі. Прокурор у судовому засіданні оголосила короткий виклад обвинувального акту, додали в САП.

Наступне засідання у справі призначене на 4 січня 2024 року.

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Коболєв написав у Facebook про відмову в клопотанні його адвокатів щодо трансляції подальших засідань суду. Він також зазначив, що його процесуальний статус змінився з підозрюваного на обвинуваченого.

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Нагадаємо:

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САП і НАБУ в січні 2023 року повідомили ексочільнику НАК про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума значно перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Наприкінці вересня 2023 року ВАКС знизив заставу Коболєва з 229,248 млн грн до рівня фактично внесеного 107,127 млн і зняв із нього електронний браслет.

Наприкінці листопада САП скерувала до суду обвинувальний акт у справі Коболєва про незаконні премії на 229 млн грн.

Економічна правда