Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ

Інфографіка: IT Research Ukraine

Київ та Київська область займають 41,5% в обороті IT-галузі України, частка Львівщини є другою за обсягом і становить 16,1%.

Про це йдеться в досліджені IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера.

Зазначається, що повномасштабна війна змінила регіональну структуру ІТ-індустрії України: Львівська область стала осередком релокації та займає друге місце за кількістю зайнятих та за обсягом обороту. Частка Львівщини в обороті техгалузі – 16,1%.

Найбільшу частку в обороті української T-галузі займає Київ та Київська область, а саме 41,5%.

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Крім того, внаслідок внутрішнього переміщення людей та бізнесу зі сходу зріс локальний оборот IT на півдні. Зокрема частка Дніпра в обороті IT-галузі – 8,3%, Одеси – 5,4%.

"Для Харківщини релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів. Водночас за результатами сплачених податків у місцеві бюджети, реєстрацію ІТ-спеціалісти з Харківської області не змінили. Відтак, надходження ЄП у 2022 році в області зросли та залишаються на рівні у 2023", – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

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У 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 - 7,7% і становитиме 6,7-7,1 млрд дол.