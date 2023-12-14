Група Нафтогаз починає розробку стратегії декарбонізації, це необхідно для експорту українського газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Майбутнє експорту нашого газу до ЄС теж напряму залежить від того, наскільки відповідально ми будемо підходити до його видобування, зберігання та транспортування, адже до цього є чіткі стандарти та вимоги", - пояснив він.

Очільник НАКу наголосив, що розробка стратегії є свідомим підходом до навколишнього середовища.

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"Над розробкою стратегії працюватимуть усі підрозділи та дочірні підприємства Групи Нафтогаз. Ми матимемо конкретний план дій з оцінкою поточного стану, цілями, шляхами фінансування та строками їх реалізації", - додав Чернишов.

Декарбонізація - це комплекс заходів із обмеження масштабів та темпів глобального потепління і пов'язаних із цим наслідків. Як правило, пов'язана зі скороченням антропогенних викидів парникових газів (СО2).

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Європейський банк реконструкції та розвитку та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду про залучення кредиту на 200 мільйонів євро.