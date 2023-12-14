Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів

Інфографіка: IT Research Ukraine

В Україні медіана доходу IT-фахівців у 2023 році зросла на 270 дол до 2630 дол, зокрема середня зарплата технічних спеціалістів становить 4217 дол, а нетехнічних – 2322 дол.

Про це йдеться в досліджені IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера.

Зазначається, що медіана доходу в Україні становить 2630 дол, що на 270 дол більше ніж у 2022 році. Найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, а третина спеціалістів – жінки.

Проте зарплати кожного десятого айтівця в Україні знизилися, але частка тих, чий дохід зріс – збільшилася. У 2022 таких було 14%, цьогоріч утричі більше – майже 44%.

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"Водночас більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 72,9% у 2023 на противагу 62% минулоріч. Найбільше заробленого витрачають на базові потреби: оренду житла, харчування тощо. Понад 80% айтівців мають змогу заощаджувати: у середньому відкладають чверть доходу. Однак, кожен десятий зберігає більша частина щомісячної винагороди", – йдеться в повідомленні.

Загалом за 2023 рік кількість фахівців в індустрії збільшилася на 6% до 307,6 тисячі фахівців. З них 242 тисячі живуть і працюють в Україні.

Крім того, на 20% збільшилася кількість українських спеціалістів закордоном. Наразі їх чисельність сягає 65 тисяч, на противагу 55-57 тисяч торік. Більш ніж 14% фахівців планують легалізуватися закордоном. Лише 0,8% вже це зробили.

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Додається, що 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, що на 2,5% більше порівняно з 2022. Ті, хто хочуть переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного становить близько 4%, або ж 9 -11 тисяч.

Нагадаємо:

Упродовж 2022 року більшість компаній на ІТ-ринку намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками: 46% ІТ-фахівців мали перегляд зарплати, 15% опитаних заявили про урізання виплт після початку повномасштабної війни.