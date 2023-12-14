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Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає

Четвер, 14 грудня 2023, 10:17 - Анастасія Жарикова

14 грудня готівкова гривня дещо зміцнилась до долара, але ослабла до євро на "чорному ринку", в банках подорожчав готівковий євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,07 – 37,63 грн проти котирувань у 36,49 – 37,68 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,55 – 40,83 грн проти курсу 40,48 – 40,67 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,2 - 37,7 грн (курс на 13 грудня – 37,2 - 37,7 грн);
  • Євро – 40,2 - 40,85 грн (курс на 13 грудня  – 40,0 - 40,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 36,95 - 37,45 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 - 37,7 грн;
  • Укрексімбанк – 37,0 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,55 грн, в Універсал Банку (monobank) – 36,97 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.

Економічна правда

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