Всі розділи
Укр / Рус

На кордоні зі Словаччиною частково відновили пропуск вантажівок

Четвер, 14 грудня 2023, 09:00 - Анастасія Жарикова

Пропуск вантажівок на пункті пропуску "Ужгород" на українсько-словацькому кордоні зранку 14 грудня частково відновили.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні", - йдеться в повідомленні.

Словацька сторона  частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію з 19:30 13 грудня.

Реклама:

У ДПСУ додали, що попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Нагадуємо:

11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке - Ужгород".

Реклама:
Україна Словаччина Держприкордонслужба
Реклама:
Матеріали за темою
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023 13 грудня 2023, 16:37
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна 13 грудня 2023, 15:25
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль 13 грудня 2023, 12:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті