На кордоні зі Словаччиною частково відновили пропуск вантажівок

Пропуск вантажівок на пункті пропуску "Ужгород" на українсько-словацькому кордоні зранку 14 грудня частково відновили.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні", - йдеться в повідомленні.

Словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію з 19:30 13 грудня.

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У ДПСУ додали, що попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

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11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке - Ужгород".

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