Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg

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Соцмережа X (колишній Twitter) заробить у 2023 році на рекламі приблизно 2,5 млрд дол - це значно менше у порівнянні з попередніми роками.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовника агентства, X отримала трохи більше 600 мільйонів доларів рекламних доходів у кожному з перших трьох кварталів цього року і очікує на аналогічні показники в 4 кварталі. Водночас торік соцмережа заробляла по 1 млрд дол на квартал.

Джерела уточнили, що продажі реклами наразі становлять 70-75% від загального доходу X.

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"Раніше не оприлюднені дані щодо продажів підкреслюють занепокоєння рекламодавців тим, як X справляється з модерацією контенту під керівництвом Маска, і, зокрема, постами нового власника, які посилюють антисемітські та інші екстремістські погляди", - пише видання.

Зазначається, що керівники X спочатку планували отримати 3 млрд дол доходу від реклами та підписок у 2023 році, але, за словами одного з співрозмовників, ця цифра буде значно меншою. Річна цифра ще не визначена, оскільки святковий квартал ще не закінчився.

"Це дає неповне уявлення про весь наш бізнес, оскільки джерела, на які ви посилаєтесь, не надають точних і вичерпних деталей", - відповів агентству керівник бізнес-операцій X Джо Бенарроч.

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Компанія припинила надавати публічні фінансові дані після поглинання Маском в жовтні 2022 року.

"X не була прибутковою, коли її очолив Ілон Маск, але за рік до того, як Маск придбав компанію, вона звітувала про понад 5 мільярдів доларів доходу. На початку 2021 року керівництво Twitter на чолі з тодішнім гендиректором Джеком Дорсі поставило публічну мету досягти доходу в 7,5 млрд дол до кінця 2023 року.

Натомість Маск скоротив витрати і відлякав багатьох партнерів сервісу, які орієнтуються на бренд. Маск регулярно публікує суперечливі заяви для своїх 165 мільйонів підписників і скасував кілька банів користувачів, які порушували політику - останнім з них був любитель конспірології Алекс Джонс", - нагадує видання.

У листопаді Маск підтримав антисемітський пост, що змусило кількох великих рекламодавців, зокрема Apple Inc. і Walt Disney Co., призупинити витрати на рекламу. Пізніше Маск вибачився, але на конференції наприкінці листопада він "послав" рекламодавців, які бойкотували сервіс.

Економічна правда