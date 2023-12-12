Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
Медичний сервіс Helsi не постраждав від кібератаки на мобільного оператора "Київстар", якому належить 69,9% компанії.
Про це у коментарі Forbes заявив CEO Helsi Євген Донець.
За його словами, команда Helsi працює без змін. "Доступ до всіх сервісів та систем надається у звичному для користувачів режимі, наразі ми не отримали жодних звернень ні від лікарів, ні від пацієнтів", - розповів Донець.
Він додав, що попри це, команда сервісу посилює рівень кібербезпеки - посилили контроль трафіку, управління та моніторинг доступів користувачів.
"Ситуація вимагає надзвичайної готовності та реагування на зміни у реальному часі", - зазначив керівник Helsi.
Нагадаємо:
Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".
У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.
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Економічна правда