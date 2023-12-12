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Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi

Вівторок, 12 грудня 2023, 19:17 - Олексій Павлиш
 

Медичний сервіс Helsi не постраждав від кібератаки на мобільного оператора "Київстар", якому належить 69,9% компанії.

Про це у коментарі Forbes заявив CEO Helsi Євген Донець. 

За його словами, команда Helsi працює без змін. "Доступ до всіх сервісів та систем надається у звичному для користувачів режимі, наразі ми не отримали жодних звернень ні від лікарів, ні від пацієнтів", - розповів Донець.

Він додав, що попри це, команда сервісу посилює рівень кібербезпеки - посилили контроль трафіку, управління та моніторинг доступів користувачів.

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"Ситуація вимагає надзвичайної готовності та реагування на зміни у реальному часі", - зазначив керівник Helsi.

Нагадаємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

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У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

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Економічна правда

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