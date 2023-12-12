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Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади

Вівторок, 12 грудня 2023, 16:58 - Анастасія Жарикова

Пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" розблокували після того, як протестувальники поставили на дорогу вантажівку.

Про це на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення України з головами дипмісій та громадськістю повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Вчора він запрацював, але протестувальники поставили вантажівку для того, щоб блокувати дорогу. Зараз вантажівку вже прибрали, там нормальний рух", – зазначив Деркач. 

Він пояснив, що рішення про розблокування ухвалила місцева влада Польщі з огляду на порушення з боку протестувальників щодо блокування руху гуманітарних та небезпечних вантажів. 

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Також чиновник додав, що у Мінвідновлення сподіваються на позитивне рішення щодо пункту "Рава-Руська-Гребенне", адже там присутні аналогічні порушення. 

Нагадуємо: 

Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась о 14-00 11 грудня. 

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Протягом доби з 8-00 11 грудня по 8-00 12 грудня розблокований пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" перетнуло 587 вантажівок.

Мінвідновлення Україна Польща
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