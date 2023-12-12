"Десятки вже на фронті". Стали відомі кількість та ціна українських САУ "Богдана"

Для збройних сил на українських оборонних заводах зібрали вже близько тридцяти САУ "Богдана".

Про це йдеться у статті ЕП.

Розробники розповіли, що сьогодні "Богдана" є однією з найбільш застосовуваних самохідних артилерійських установок 155 калібру, а на фронті їх працюють уже десятки. За даними джерел ЕП в силах оборони, на замовлення армії зібрали близько 30-ти цих САУ.

У тексті також йдеться, що жодна САУ "Богдана" не була знищена на полі бою, але є кілька пошкоджених одиниць, які зараз на ремонті. До серійного виробництва залучено 25 підприємств та 400 людей. Коштує українська гаубиця вдвічі дешевше за французьку САУ Caesar.

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Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вийшла на темп виробництва 6 САУ "Богдана" на місяць.

Докладніше про першу українську 155мм гаубицю читайте у матеріалі "Богиня війни. Як Україна нарощує виробництво САУ "Богдана".