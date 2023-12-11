Заяву на програму "єВідновлення" відтепер можна подати через ЦНАП
Українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації через програму "єВідновлення" не лише через застосунок "Дія", а й через Центри надання адміністративних послуг та нотаріусів.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Для подачі заяви необхідно:
- звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;
- у разі наявності пільгової категорії – надати документ, що її підтверджує;
- якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.
У Мінгромад наголосили, що для подачі заяви право власності на житло має обов’язково бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.
Нагадаємо:
Програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Вже понад 62 тисяч громадян подали заяви на отримання допомоги, а 26,5 тисячі отримали виплати для відновлення пошкодженого житла.
Днями Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.