Заяву на програму "єВідновлення" відтепер можна подати через ЦНАП

Українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації через програму "єВідновлення" не лише через застосунок "Дія", а й через Центри надання адміністративних послуг та нотаріусів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Для подачі заяви необхідно:

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;

у разі наявності пільгової категорії – надати документ, що її підтверджує;

якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

У Мінгромад наголосили, що для подачі заяви право власності на житло має обов’язково бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.

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Нагадаємо:

Програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Вже понад 62 тисяч громадян подали заяви на отримання допомоги, а 26,5 тисячі отримали виплати для відновлення пошкодженого житла.

Днями Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

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