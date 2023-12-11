TikTok інвестує 1,5 мільярда доларів у GoTo для розвитку електронної комерції в Індонезії

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Китайська компанія TikTok інвестує 1,5 млрд дол, щоб стати контрольним акціонером підрозділу електронної комерції індонезійської GoTo Gojek Tokopedia та відновити електрону комерцію в Індонезії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що влада Індонезії заборонила онлайн-покупки в соціальних мережах у жовтні, щоб захистити дані дрібних продавців і користувачів, що змусило TikTok закрити свій сервіс електронної комерції TikTok Shop.

Для TikTok цей ринок був одним із перших, де компанія запустила власний сервіс електронної комерції на початку 2023 року.

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Згідно з угодою, TikTok придбає 75,01% GoTo Tokopedia, найбільшої платформи електронної комерції в Індонезії, за 840 млн дол і додасть бізнес TikTok Shop в Індонезії до розширеної організації Tokopedia.

Крім того, угода буде укладена до першого кварталу 2024 року, і Tokopedia отримає від TikTok вексель на 1 млрд дол, який можна буде використати для фінансування потреб у оборотному капіталі, повідомили компанії.

Загалом TikTok зобов’язався інвестувати понад 1,5 мільярда доларів у розширену компанію з часом, щоб забезпечити майбутнє фінансування, необхідне для бізнесу, без додаткового розмивання в GoTo.

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"Стратегічне партнерство розпочнеться з пілотного періоду, який буде здійснюватися в тісній консультації та під наглядом відповідних регулюючих органів", — йдеться в повідомленні.

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Економічна правда.