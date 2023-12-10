97 транспортів замість метро: КМДА бореться з наслідками закриття станцій

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77 автобусів та 20 тролейбусів рухаються за маршрутами, що копіюють закриту ділянку Оболонсько-Теремківської гілки Київського метро.

Про це повідомляє КМДА на своєму каналу у Telegram.

Рух альтернативного наземного транспорту в районі закритих станцій було організовано 8 грудня. Повідомляється, що завдяки посиленню роботи тролейбусного маршруту №50-К на лівому березі, вдалось частково переорієнтувати пасажиропотік від "синьої" гілки метро, на "червону".

Також ведуться термінові роботи з організації відокремленої смуги для громадського транспорту на вулиці Васильківській та площі Либідській. Окрему смугу обіцяють запустити 11 грудня.

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На час ремонтних робіт організовано рух за наступними маршрутами:

Тимчасовий автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська", на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська", на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

Шлях автобусного маршруту №38 подовжено до ст. м. "Либідська". На маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

На тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська – пл. Дарницька" збільшено кількість рухомого складу. Працює 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

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Нагадаємо:

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