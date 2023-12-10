Внаслідок ​​негоди, бойових дій та технологічні порушення  без світла 455 населених пунктів

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Попри негоду, бойові дії та технологічні порушення, які призвели до знеструмлення 455 населених пунктів, в жодній з областей не застосовуються обмеження в електропостачанні.

Про це повідомляє міністерство енергетики.

На Донеччині через обстріли без світла залишилися 26 населених пунктів. Також аварійні бригади заживили 17 населених пунктів, які були знеструмлені раніше. Загалом знеструмленим залишаються 121 населений пункт, з них 14 частково.

У Запорізькій області через погодні умови без напруги залишилися 63 населені пункти. Живлення відновили для 75 населених пунктів. Залишаються знеструмленими 20 населених пунктів. Крім того, через бойові дії залишаються без світла 63 населених пункти.

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На Сумщині та Чернігівщині без електропостачання перебувають 60 населених пунктів, з яких 21 частково.

На Харківщині заживлено 165 абонентів, які раніше були знеструмлені через обстріли. Залишаються без світла 16 217 споживачів. Також через бойові дії у Куп’янську від газорозподільної мережі відключено низку споживачів. У Харкові відновлено газопостачання 23 споживачів.

У Херсоні немає електроенергії у 3358 точках обліку через бойові дії. По області через обстріли залишаються без світла 45 населених пунктів.

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У Дніпропетровській області через негоду в області знеструмлено 15 населених пунктів.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Планові відключення споживачів не передбачаються.

Нагадаємо:

Через дефіцит в енергетичній системі Україна втретє з початку зими була змушена залучати аварійну допомогу потужністю 300 МВт від Румунії та Польщі.