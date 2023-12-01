До загального фонду бюджету в листопаді надійшов понад 121 мільярд

За листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

31,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

30,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

22,9 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 9,9 млрд грн);

15,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

7,6 млрд грн – акцизного податку;

4,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

2,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,9% (+0,8 млрд грн), Державною митною службою – 78,0% (-9,3 млрд грн).

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Нагадаємо:

Державна митна служба у листопаді за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану.