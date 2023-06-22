Мер Харкова назвав суму, необхідну для відбудови міста

Харків потребує 9,5 мільярда євро на відновлення зруйнованих росіянами будинків, інфраструктури та комунальних закладів.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов на Ukraine Recovery Conference у Лондоні, передає Укрінформ.

"Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, нам потрібно 9,5 мільярдів євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися самотужки жодне місто України", - сказав Терехов.

Він додав, що зараз без житла залишаються 150 тис харків'ян, зруйновані половина шкіл та дитячих садочків. Також пошкоджено 56 лікарень.

За словами мера міста, завдяки реформі з децентралізації, попри війну торік Харків відбудував власним коштом, за підтримки Кабінету Міністрів та Офісу Президента 200 житлових будинків, які були вщент зруйновані. Зараз будується ще 50 будинків.

"Але без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій, це робити вкрай складно", - резюмував Терехов.

Нагадуємо:

Агентство відновлення заявило про початок процесу відбудови зруйнованого житла - у системі публічних закупівель Prozorro оголошені перші торги на відновлення об’єктів житлової інфраструктури у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі у Бородянці.