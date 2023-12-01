Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку замість звільненого Щиголя

Юрій Мироненко призначений на посаду голови Держспецзв'язку замість звільненого в листопаді Юрія Щиголя, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду 1 грудня, повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Призначено Мироненка Юрія Миколайовича Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - зазначив Мельничук.

Нагадуємо:

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20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівництва Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів. Йшлося про "довоєнну" схему із закупівлі софту на чверть мільярда гривень. Під час закупівель було залучено фірму-"прокладку", завдяки чому вдалося отримати відкат у 20% від суми закупівель.

24 листопада ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, який підозрюється у заволодінні держкоштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації, вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу.