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Обсяг непрацюючих кредитів у жовтні збільшився на 2,8 мільярда – НБУ

П'ятниця, 1 грудня 2023, 11:37 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Обсяг непрацюючих кредитів у жовтні збільшився на 2,8 млрд грн, хоча у вересні та серпні він зменшувався.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

При цьому частка непрацюючих кредитів у банківському секторі на 1 листопада 2023 року становила 37,7%, що на 0,2 в. п. нижче показника станом на 1 жовтня.

"Попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику", - нагадали в НБУ.

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До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Нагадаємо:

Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 9 місяців 2023 року скоротився на 9,6 мільярдів гривен. Станом на 1 жовтня він становив 422,5 мільярдів гривень. 

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Економічна правда

кредити банки НБУ
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