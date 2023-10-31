Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 2023 рік скоротився на понад 9 мільярдів

Обсяг непрацюючих кредитів у банках за 9 місяців 2023 року скоротився на 9,6 мільярдів гривен. Станом на 1 жовтня він становив 422,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Загалом частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0,2 відсоткових пункта – до 37,9%. У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4 млрд грн, а частка – на 0.6 в.п.

Це стало можливим завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, що переважно надаються в межах державних програм, пояснили у регуляторі.

Реклама:

Визнання банками кредитних втрат у поточному році порівняно з минулим роком пригальмувало. Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни становлять 107 млрд грн або майже 13% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.

"Наразі триває оцінка стійкості банків та банківської системи, за попередніми результатами якої банки в цілому адекватно оцінюють кредитні ризики, проте окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику", – резюмували в НБУ.

Зазначимо. До повномасштабного вторгнення частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Реклама:

Економічна правда





