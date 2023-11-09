НКРЕКП встановила нові граничні ціни на спотовому ринку електроенергії з 30 листопада

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 листопада.

Згідно з ухваленим документом, НКРЕКП погодилася розділити добу на чотири часові зони, в яких діятимуть такі граничні ціни на РДН і ВДР:

для годин мінімального навантаження (з 23: 00 до 7:00) – 3 000 грн/МВт-год;

для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00) – 5 600 грн/МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) – 6 900 грн/МВт-год;

для максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) – 7 500 грн/МВт-год.

При цьому прайс-кеп на 22:00-23:00 встановлено на рівні 7 500 грн/МВт-год за пропозицією члена комісії Валерія Тарасюка. Спочатку планувалося, що в цей час діятиме прайс-кеп 5 600 грн/МВт-год.

Реклама:

На думку Тарасюка, комісія рухається до лібералізації ринку, і "зниження прайс-кепів є неправильним із будь-якого погляду", зокрема не створює економічних умов для систем збереження енергії. Він звернув увагу, що рівень прайс-кепа в 5 600 грн/МВт-год був би суттєво нижчим за нинішній на цей час у 7 200 грн/МВт-год.

За пропозицією голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського комісія погодилася ввести в дію нові прайс-кепи з 30 листопада, щоб дати ринку підготуватися. До цього планувалося їх введення з 10 листопада.

Нагадуємо:

Реклама:

Спотові ринки електроенергії використовуються для купівлі та продажу електроенергії за короткий проміжок часу перед поставкою. Спотовий ринок складається з ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобового ринку (ВДР).

Наразі максимальні price caps на РДН і ВДР визначаються за трьома часовими зонами та становлять: для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 07:00) – 3 000 грн/МВт-год, для годин середнього навантаження з 7:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-год і для годин максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) – 7 200 грн/МВт-год.

2 липня в Україні на спотовому ринку електроенергії була друга найвища ціна у Європі.