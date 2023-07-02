В Україні друга найвища ціна в Європі на спотовому ринку електроенергії

В Україні 2 липня на спотовому ринку електроенергії була друга найвища ціна у Європі.

Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Так, на ринку на добу наперед (РДН) в Україні середня ціна за електроенергію склала 2930,74 грн/МВт-год. Найвища ціна в ЄС була на спотовому ринку Італії – 4460 грн/МВт-год.

При цьому в 10 країнах ЄС сьогодні сформувалась відʼємна середня ціна на РДН.

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Нагадаємо:

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу - як максимальні, так і мінімальні.

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