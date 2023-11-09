"Енергоатом" планує запустити виробництво обладнання для малих модульних реакторів

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" планує побудувати в Україні завод з виробництва обладнання для малих модульних реакторів (ММР) за технологією Holtec SMR.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що Енергоатом планує реалізувати важливий проєкт із будівництва в Україні заводу, на якому виготовлятиметься основне обладнання для малих модульних реакторів за технологією Holtec SMR, включно з корпусом реактора.

Нове підприємство має забезпечити не тільки будівництво близько 3000 МВт потужностей ММР в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн Європи.

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Додається, що у квітні 2023 року Енергоатом та Holtec підписали угоду щодо будівництва заводу з виготовлення компонентів для малих модульних реакторів (ММР). Відповідно до неї планується встановлення до 20-ти реакторів SMR в Україні.

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Економічна правда.

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