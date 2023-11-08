Оператор lifecell прозвітував про збільшення прибутку з початку року втричі

Оператор мобільного зв’язку lifecell у третьому кварталі цього року збільшив чистий прибуток на 45,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року з 381,6 млн грн до 555,4 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

Чистий прибуток за дев’ять місяців року зріс майже втричі - з 563,5 млн грн за підсумками трьох кварталів 2022 року до 1,68 млрд грн за підсумками трьох кварталів цьогоріч.

У третьому кварталі lifecell продемонстрував зростання доходу на 25,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,98 млрд грн порівняно з 2,37 млрд грн у третьому кварталі 2022 року.

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У третьому кварталі 2023 року EBITDA зросла на 16.3 % порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,65 млрд грн проти 1,42 млрд грн у третьому кварталі 2022 року.

У результаті маржа EBITDA склала 55,3 % у третьому кварталі 2023 року порівняно з 59,8 % у третьому кварталі 2022 року. Причиною зниження маржі стало збільшення витрат на роумінг, інтерконект та електроенергію.

У третьому кварталі 2023 року капітальні інвестиції оператора зросли на 48,9% до 952,1 млн грн проти 639,6 млн грн у третьому кварталі 2022 року.

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Активна 3-місячна абонентська база lifecell в третьому кварталі 2023 року виросла на 11.0 % порівняно з аналогічним періодом минулого року до 9,1 млн абонентів.

ARPU (середній дохід на одного користувача) збільшився на 19,2 % до 113.7 грн (проти 95.4 грн у третьому кварталі 2022 року).

Водночас 12-місячний MoU (кількість використаних абонентом хвилин) зменшився на 16,9 % порівняно з аналогічним періодом минулого року до 123,7 хвилин.

Нагадуємо:

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна за підсумками перших дев’яти місяців цього року отримав 3,8 мільярда гривень чистого прибутку, що в сім разів більше ніж за аналогічний період торік.

Економічна правда