Оператор Vodafone Україна збільшив чистий прибуток всемеро 

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Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна за підсумками перших дев’яти місяців цього року отримав 3,8 мільярда гривень чистого прибутку, що в сім разів більше ніж за аналогічний період торік.

Про це йдеться у звіті компанії.

Компанія отримала 15,9 млрд грн доходу, що на 8% більше ніж за аналогічний період торік.

Показник OIBDA (операційний дохід до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) також продемонстрував зростання на 8% і перевищив 9 млрд грн. Маржа OIBDA залишається стабільною завдяки високій ефективності бізнесу.

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Чистий прибуток компанії становив 3,8 млрд грн. Збільшення показника в 7 разів в Vodafone пояснили зменшенням втрат від курсової різниці внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксував курс долара до гривні).

База абонентів залишається стабільною порівняно з попереднім кварталом 2023 року та налічує 15,2 млн клієнтів.

Зменшення в порівнянні з ІІІ кварталом минулого року зумовлене зменшенням кількості мобільних користувачів зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку в тимчасово окупованих територій і в зоні бойових дій, масової міграції.

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Завдяки збільшенню обсягів використання мобільного Інтернету та кількості користувачів даних показник ARPU (середній дохід на одного користувача) зріс до 112,4 грн.

Vodafone збільшив свої інвестиції на 86% за перші дев'ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. За три квартали компанія інвестувала 3,8 млрд грн. Це дозволило оперативно ремонтувати пошкоджене обладнання та капітально відновити мережу, яка постраждала внаслідок бойових дій. Також компанія розвивала і розширювала мережу - 4800 базових станцій 4G запущено в ефір протягом великої війни.

Нагадуємо:

Оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" оголосив про завершення придбання ТОВ "Фрінет", що надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом "О3" та має понад 163 тис. абонентів.

Економічна правда