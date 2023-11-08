Київ залишається з істотним профіцитом, навіть після вилучення "військового" ПДФО - експерт

У Києва залишатимуться чималі зайві гроші, навіть після вилучення "військового ПДФО".

Про це заявив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай під час дискусії щодо законопроєкту №10037, який передбачає перерозподіл "військового" ПДФО з місцевих до державного бюджету (був ухвалений у другому читанні 8 листопада, - ред.).

"Київ залишається з профіцитом істотним, навіть з вилученням ПДФО. Про це свідчать дані за 9 місяців 2023 року", - наголосив Гайдай.

За словами експерта, серед топ-20 профіцитних бюджетів, більшість профіциту на місцевому рівні формує Київ, попри те, що він має меншу частку ПДФО при розподілі й не має реверсної дотації.

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Крім того, відчутно профіцитними є бюджети Київської області, Одеси, Маріуполя (через значне зменшення видатків і збереження надходжень від кількох великих платників) і Харкова.

При цьому, експерт наголосив, що у розрізі окремих програм видатків місцевих бюджетів, можна побачити програми, які важко віднести до першочергових пріоритетів під час війни. А також такі, за якими спостерігається взагалі аномальне зростання видатків.

"Це й організація благоустрою населених пунктів, за якою порівняно до восьми місяців відповідного року у нас є в номінальному вираженні 45% до 2021 року. Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг саме коштами місцевого бюджету, тому що є окремо видатки коштами держбюджету. Так само бачимо значний приріст внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання. За 9 місяців там вже точно більше, ніж було у 2021 році в номінальному вираженні. І є приріст до попереднього року теж", - наголосив Юрій Гайдай.

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За словами експерта, згідно коментарів окремих представників органів місцевого самоврядування, власне, зростання видатків за програмами благоустрою і внесків коштів достатнього капіталу, вони пояснюють тим, що є потреба переспрямування коштів з програм капітальних видатків, по яким обмежене проведення платежів.

"Але, ймовірно, є певна неефективність бюджетної політики щодо визначення допустимих видатків місцевих бюджетів і щодо реалізації контролю", - зазначив він.

Нагадуємо:

8 листопада, після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №10037, згідно з яким військовий ПДФО тепер спрямовуватиметься до держбюджету, мер Києва Віталій Кличко заявив, що тепер у Києва немає чим допомагати Збройним силам.