Кличка засмутив закон про направлення ПДФО: тепер нема чим допомагати ЗСУ

Парламент, фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам.

Так прокоментував ухвалення законопроєкту №10037, згідно з яким військовий ПДФО тепер спрямовуватиметься до держбюджету, мер Києва Віталій Кличко.

"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії", - заявив Кличко.

Тепер, на думку Кличка, фінансування армії буде перекладене на місцеве самоврядування.

Реклама:

"Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", - зазначив він.

"Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", - додав він.

Нагадуємо:

Реклама:

8 листопада Верховна Рада з другої спроби нарешті підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

У 2023 році Київ потрапив в низку скандалів, коли в умовах війни Київ починав перекладати бруківку, закуповувати овочерізки та барабани для бомбосховищ.

Вже не перший тиждень поспіль під КМДА мітингують кияни проти скандальних закупівель під час війни.

Такі ж мітинги відбувалися у Львові та Одесі.

Наразі столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для укриттів Києва.

Читайте також: У країні війна, а влада робить ремонти. Чи можна витратити ці гроші на армію?