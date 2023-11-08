Кличка засмутив закон про направлення ПДФО: тепер нема чим допомагати ЗСУ
Парламент, фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам.
Так прокоментував ухвалення законопроєкту №10037, згідно з яким військовий ПДФО тепер спрямовуватиметься до держбюджету, мер Києва Віталій Кличко.
"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії", - заявив Кличко.
Тепер, на думку Кличка, фінансування армії буде перекладене на місцеве самоврядування.
"Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", - зазначив він.
"Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", - додав він.
Нагадуємо:
8 листопада Верховна Рада з другої спроби нарешті підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.
У 2023 році Київ потрапив в низку скандалів, коли в умовах війни Київ починав перекладати бруківку, закуповувати овочерізки та барабани для бомбосховищ.
Вже не перший тиждень поспіль під КМДА мітингують кияни проти скандальних закупівель під час війни.
Такі ж мітинги відбувалися у Львові та Одесі.
Наразі столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для укриттів Києва.
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