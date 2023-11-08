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Мінцифри планує впровадити допомогу "єПідтримка" на вивчення англійської мови

Середа, 8 листопада 2023, 15:15 - Анастасія Жарикова
 
єпідтримка

Міністерство цифрової трансформації запустило національну програму Future Perfect, мета якої популяризувати вивчення англійської мови. Для цього планується впровадити грошову допомогу у форматі "єПідтримки".

Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у колонці для Forbes.

"Для всіх українців готуємо у форматі "єПідтримки" грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з ковідними сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали", – заявив віцепремʼєр.

Також у рамках Future Perfect вивчення англійської для дітей стане обов’язковим з дитячого садочка. 

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"Це докорінна трансформація системи освіти, тому що потрібно підготувати педагогів, які викладатимуть у дошкіллі. Необхідно змінити тарифну сітку, заробітні плати, процес навчання" – пояснив міністр.

Очільник Мінцифри анонсував, що для вчителів будуть передбачені безоплатні програми навчання для отримання доступ до якісної освіти та підвищення кваліфікації. Одна з цілей - щоб у кожній школі був нейтів-спікер, який навчатиме онлайн або офлайн.

Також англійська стане обов’язковою у держсекторі. Держслужбовці повинні будуть більш активно вивчати англійську, щоб спілкуватися з партнерами.

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Нагадуємо:

У Мінцифри розповіли, що проєкт "е-Підприємець" обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Крім відкриття бізнесу, за кілька кліків можна буде отримати дозволи для його масштабування, подати декларацію та інше.

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