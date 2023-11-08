Київ став членом альянсу розумних міст G20

Київ став членом альянсу розумних міст Великої двадцятки завдяки досягненням у сфера цифровізації.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"G20 Global Smart Cities Alliance – це глобальна спільнота світових лідерів у сфері цифрової трансформації. Приємно, що Київ тепер офіційно один із них", – зазначив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Завдяки членству в Альянсі Київ отримає доступ до досвіду, кращих практик і інструментів, які були розроблені учасниками G20.

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У КМДА наголосили, що унікальний досвід надшвидкої цифровізації української столиці в умовах війни стане в нагоді багатьом європейським містам.

Заступник голови КМДА подякував іноземним партнерам за підтримку і наголосив, що Київ і надалі рухатиметься в технологічному розвитку на міжнародній арені.

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У застосунку "Київ Цифровий" після оновлення з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці.

Економічна правда