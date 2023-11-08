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Росіяни обстріляли одну із прифронтових ТЕС

Середа, 8 листопада 2023, 10:46 - Анастасія Дячкіна

Ввечері, 7 листопада, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго. 

"Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", – йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що жертв внаслідок обстрілу немає. 

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Востаннє ворог обстрілював одну з ТЕС компанії 30 жовтня. 

Усього з осені минулого року, коли розпочалися масовані атаки на енергетику України, теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 37 разів. На жаль, внаслідок них троє наших колег загинули, а 28 працівників були поранені", – зазначили у ДТЕК Енерго. 

Нагадаємо: 

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Ввечері 22 жовтня російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.



енергетика війна ТЕС ДТЕК
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