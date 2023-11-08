Росіяни обстріляли одну із прифронтових ТЕС
Ввечері, 7 листопада, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго.
"Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", – йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що жертв внаслідок обстрілу немає.
Востаннє ворог обстрілював одну з ТЕС компанії 30 жовтня.
Усього з осені минулого року, коли розпочалися масовані атаки на енергетику України, теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 37 разів. На жаль, внаслідок них троє наших колег загинули, а 28 працівників були поранені", – зазначили у ДТЕК Енерго.
Нагадаємо:
Ввечері 22 жовтня російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.