Ворог обстріляв одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Ввечері 22 жовтня російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій ДТЕК, постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - зазначили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що у умовах атак ворога продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми та синхронізують свої дії з НЕК "Укренерго".

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За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, близько 22:00 22 жовтня російські військові атакували об'єкт інфраструктури на Донеччині. Пожежу, що виникла, впродовж кількох годин ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадуємо:

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" розробила програмний продукт, який керуватиме графіками відключень електроенергії в разі їх застосування й забезпечить рівномірне відключення споживачів.

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