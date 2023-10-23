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Ворог обстріляв одну з теплоелектростанцій ДТЕК

Понеділок, 23 жовтня 2023, 10:12 - Анастасія Жарикова

Ввечері 22 жовтня російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій ДТЕК, постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - зазначили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що у умовах атак ворога продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми та синхронізують свої дії з НЕК "Укренерго".

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За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, близько 22:00 22 жовтня російські військові атакували об'єкт інфраструктури на Донеччині. Пожежу, що виникла, впродовж кількох годин ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадуємо:

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі"  розробила програмний продукт, який керуватиме графіками відключень електроенергії в разі їх застосування й забезпечить рівномірне відключення споживачів.

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ДТЕК ТЕС війна енергетика
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