Уряд продовжив проєкт "е-Підприємець" на постійну основу

урядовий портал

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить проєкту "е-Підприємець" функціонувати на постійній основі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про такі послуги як державна реєстрація фізособи-підприємця, реєстрація змін про ФОП, повідомлення про використання єдиного рахунку, реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ, відкриття банківського рахунку.

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Загалом комплексна послуга "е-Підприємець" включає 12 опцій.

"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", — відзначив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, у наступні три роки уряд має завдання запустити 63 нових цифрових продукти, а діджиталізація залишається наскрізною політикою держави.

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Нагадуємо:

У серпні 2021 року Міністерство економіки почало реалізовувати проєкт "Е-підприємець", що дозволяє за однією заявкою отримати всі дозвільні документи на конкретний вид діяльності для відкриття бізнесу.

Економічна правда