Уряд продовжив проєкт "е-Підприємець" на постійну основу
Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада ухвалив рішення, яке дозволить проєкту "е-Підприємець" функціонувати на постійній основі.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. Йдеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі "Дія" отримати цілий пакет послуг", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Йдеться про такі послуги як державна реєстрація фізособи-підприємця, реєстрація змін про ФОП, повідомлення про використання єдиного рахунку, реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ, відкриття банківського рахунку.
Загалом комплексна послуга "е-Підприємець" включає 12 опцій.
"Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", — відзначив очільник Уряду.
За словами Шмигаля, у наступні три роки уряд має завдання запустити 63 нових цифрових продукти, а діджиталізація залишається наскрізною політикою держави.
Нагадуємо:
У серпні 2021 року Міністерство економіки почало реалізовувати проєкт "Е-підприємець", що дозволяє за однією заявкою отримати всі дозвільні документи на конкретний вид діяльності для відкриття бізнесу.
Економічна правда