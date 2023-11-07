YouTube тестує нові функції на основі ШІ для кращого розуміння відео та коментарів

Відеохостинг YouTube анонсував для підписників платної версії застосунку функції з генеративним штучним інтелектом, який зможе давати текстову вижимку з коментарів та описувати вмісту конкретного відео.

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що користувачі платної підписки зможуть випробувати новий інструмент на основі ШІ для відповідей на запитання про контент YouTube і надання рекомендацій, а також протестувати нову функцію, яка узагальнюватиме теми в коментарях до відео.

Обидві функції стануть частково доступними через Центр нових експериментів YouTube, а протягом наступних кількох тижнів для всіх підписників YouTube Premium.

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Як пояснює YouTube, учасники зможуть ставити запитання про відео, яке вони зараз переглядають, або просити порекомендувати інші матеріали, схожі на це відео, використовуючи такі дії, як "порекомендувати пов'язаний контент". Ці розмови зі ШІ відбуватимуться під час трансляції відео, щоб не переривати його відтворення.

Крім того, для резюмування коментарів буде використовуватися генеративний ШІ. YouTube вважає, що ця функція також може бути корисною для авторів, оскільки допоможе їм дізнатися, про що говорять підписники їхнього каналу, без необхідності читати всі коментарі один за одним.

Також автори зможуть видалити будь-які коментарі, що з'являються під певними темами.

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Наразі тестування нових функцій доступно тільки англійською мовою. YouTube заявляє, що тести триватимуть протягом наступних кількох тижнів і місяців, оскільки компанія збирає відгуки про те, як споживачі використовують нові функції.

Нагадаємо:

Дочірня компанія Alphabet YouTube, оголосила про запуск нових функцій, таких як створення та синтез тексту, зображення та музики на основі штучного інтелекту для творців контенту.