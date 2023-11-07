Ексвласника Дельта Банку Лагуна оголошено в розшук 

РБК-УКРАЇНА

Колишнього власника Дельта Банку Миколу Лагуна, обвинуваченого у відмиванні 76,5 млн доларів, Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"Ексвласника АТ "Дельта Банк" М.Лагуна, який перебуває за кордоном, оголошено в розшук. Таке рішення ухвалив 30 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва у кримінальній справі №761/8406/23, у якій М. Лагун виступає обвинувачуваним в епізоді з виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн доларів", - зазначено в повідомленні.

У ФГВФО нагадали, що збитки Дельта Банку було завдано шляхом кредитування пов'язаних компаній в Україні та подальшим перерахуванням коштів за кордон за фіктивними контрактами.

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"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році та браку коштів для розрахунку з його кредиторами при виведенні установи з ринку", - наголосив Фонд.

Наголошується, що окрім цієї справи щодо виведення коштів із банку, у судах на етапі підготовчих засідань перебувають ще два господарські позови до Лагуна, як голови наглядової ради, на 22,86 млрд грн і 791,2 млн грн.

Як зазначено в повідомленні, з 6 до 10 листопада цього року суди різних інстанцій розглянуть позови як у господарських, так і кримінальних провадженнях Фонду гарантування вкладів до пов'язаних осіб і власників понад 20 банків, які причетні до завдання збитків цим банкам або їхнім кредиторам.

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Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 8 листопада продовжить розгляд скарги ФГВФО на рішення суду апеляційної інстанції за позовом до пов'язаних осіб банку "Михайлівський" на суму 742,6 млн грн.

Зазначається, що цей суд того самого дня розгляне питання раніше накладеного судом нижчої інстанції арешту на активи Костянтина Жеваго на 46 млрд грн у межах справи про відшкодування збитків, завданих банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторам.

У середу, 8 листопада, та сама судова інстанція продовжить розгляд скарги Фонду за позовом до пов'язаних осіб "Фінростбанку" на 30 млн грн, а 9 листопада суд продовжить розгляд скарги ФГВФО до пов'язаних осіб банку "Форум" на понад 1 млрд грн.

Нагадуємо:

У 2022 році стало відомо, що колишній мажоритарний власник збанкрутілого у 2015 році "Дельта Банку" Микола Лагун влаштувався на роботу й перераховує свою "зарплатню" у розмірі 14 тисяч гривень на місяць на погашення боргу перед державним "Ощадбанком", який складає 4,5 мільярда гривень.

Лагун виїхав з України у 2015 році і повернувся навесні 2020 року.

Влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, йшли в рахунок погашення боргу.

При цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора, коштувало 790 мільйонів гривень.

Наприкінці листопада 2022 року Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України.