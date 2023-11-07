Британську Mondi виключили з переліку спонсорів війни: остаточно вийшла з РФ

mondi group

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило британську групу компаній Mondi з переліку міжнародних спонсорів війни - компанія завершила продаж бізнесу в РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що британський виробник паперу та пакування офіційно підтвердив закриття угоди та розмістив відповідне оголошення на Лондонській фондовій біржі.

Також компанія надіслала лист НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку: продаж найбільшого та останнього активу компанії у Росії – целюлозно-паперового комбінату АТ "Монти Сыктывкар" та повний вихід з російського ринку.

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"Ми вдячні компанії Mondi за ухвалення єдиного правильного рішення – припинити спонсорувати російську агресію. Це викликає повагу до бренду від цивілізованого світу. Ми бажаємо процвітання та розвитку бізнесу Mondi та будь-якого іншого, який обирає цінності свободи, демократії та соціальної відповідальності, закликаємо наслідувати їх приклад", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК додали, що відкриті до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.

Нагадуємо:

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Британський виробник упаковки та паперу Mondi Group оголосив про укладення угоди щодо продажу свого останнього підприємства в РФ, АТ "Монді Сиктивкар" компанії "Сезар Інвест" за 80 млрд рублів (775 млн євро).

Про плани продати свої активи у РФ Mondi оголосила ще в травні 2022 року.

Економічна правда